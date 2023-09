Az elmúlt hétvégén már négy mérkőzést rendeztek a 2023/24-es AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokságban, ráadásul ezúttal inkább a vendégcsapatok örülhettek. Mindenesetre volt itt minden, mint a búcsúban: elrontott ünnepség, taktikai csaták, kihagyott büntetők, kiállítások és olyan kiváló egyéni teljesítmények, amivel tizenegyen helyet szereztek maguknak a hétvége válogatottjában.

Szombaton a legtöbb komlói a Bányásznapon ünnepelt, de természetesen sokan kilátogattak a Komlói Bányász Stadionba, ahol a Lovászhetény-Pécsvárad KFT vendégeskedett. A drukkerek nem unatkozhattak, hiszen gólgazdag összecsapást hozott a párosítás, a piros lap is villant, de kimaradt tizenegyes is volt. Hazai oldalon a duplázó Városi Viktor emelkedett ki, míg a túloldalon többen is maradandót alkottak. János Gergő védéseire nagy szükség volt, de Juhász László is nagy erőkkel védte a kaput. Szaniszló Márk mindvégig magas hőfokon égett, de Szentes Krisztián is Takács Ákos Dominik is bekerült a legjobbak közé, akik góllal hálálták meg a bizalmat.

A játéknap másik ütközetét a PVSK Sporttelepén rendezték meg, ahol a tavalyi bronzérmes készült idei első szereplésére. A nem túl magas színvonalú, inkább küzdelmes első félidőben Kutor Dávid mattolt egy szöglet után, s mint később kiderült, ez a fejes három pontot jelentett. Persze Marton Viktor hátul gyakorlatilag tökéletesen végezte a dolgát, így a PVSK két forduló után pontot, de még gólt sem szerzett.

A vasárnapi játéknapon végletekig kiélezett meccset játszott a PTE PEAC második számú csapata Villányban. Mindkét együttes közel járt a győzelemhez, így a döntetlen talán egy igazságosnak mondható eredmény. A pécsi klubnál Dankó és Miltner jeleskedett, de Hazenauer Kristófot is óriási dicséret illeti, független attól, hogy ezúttal nem került be a hétvége válogatottjába. A házigazda Lehota révén volt eredményes, aki a duplázáshoz is közel volt, de csapattársa, Bischof Gergő is remekül mozgott.