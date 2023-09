– Nagyon gyengén kezdtük a mérkőzést, az első félidő borzasztó volt – kezdte értékelését Weitner Ádám, a PMFC vezetőedzője. – Átadta a Csákvár a területet nekünk, próbáltunk kezdeményezni, de nagyon nem tetszett a játékunk. A második félidőben váltottunk, kértem, hogy támadjuk a labdát, az ellenfelet, próbáljuk beszorítani az ellenfelet. Ennek a játékrésznek a mentalitásával elégedett vagyok, mentek a fiúk előre, voltak lehetőségeink. Nagyon jól védett a kapusuk. Hát ez van, amikor mész előre és nyerni akarsz, akkor kockázatot kell vállalni, kaptunk egy gólt. Nyertünk már mi is pár meccset így ebben a bajnokságban. Most el kell fogadnunk, hogy kikaptunk és kaptunk gólt is. Sokáig nem lehet rajta rágódni, mert szerdán itt a rangadó a Kozármisleny ellen.