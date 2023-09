Rettentő nehéz feladat elé nézett a negatív spirálba került PTE-PEAC a labdarúgó NB III. 7. fordulójában, hiszen a Szentlőrincet is komolyan megizzasztó Dunaföldvár látogatott hozzá. A pécsiek nem is tudták bevenni a vendégük kapuját, míg Bartha Lászlóék kétszer is megrezgették a hálót.

PTE-PEAC–Dunaföldvár 0–2 (0–1)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 7. forduló.

PEAC: Paceka – Bozóki, Forró (Ikladi, 60.), Nagy M., Leidl – Bischoff (Hazenbauer, 64.), Grósz (Shuszter, a szünetben), Temesvári, Kása – Márkvárt P. (Udvardi, 60.), Keresztes Z. (Hock, 55.) Vezetőedző: Lőrinc Antal.

Gólszerzők: Tóth M. (14.), Bartha L. (59.).