Nagyszerűen szerepeltek a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola növendékei a Budapest Nyílt Gyermekbajnokságon. Az U12-es korosztályban 135 centimétert ugorva első lett magasugrásban Sikó Zsombor, míg távolugrásban egy 425 centis repülést követően Makra Magor is a dobogó tetején találta magát. Mindössze egyetlen centiméterrel maradt el mögötte Sikó Zsombor ebben a számban. A 600 méteres síkfutásban is közel volt hozzá a pécsi egyesület, hogy bajnokot avasson, Stácz Marcell a második helyen lépte át a célvonalat, Orbán Olivér hatodik lett. A lányoknál egy 4. hely jött össze utóbbi számban, amit Csonka Heléna ért el. Orbán és Csonka eredménye azért is megsüvegelendő, mert ők egy évvel fiatalabbként indultak ebben a kategóriában.