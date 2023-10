Villányban a hangulatra nem lehetett panasz, már csak a Villányi Vörösbor Fesztiválnak is köszönhetően, de a sokak által várt gólgazdag párharc elmaradt. A győzelemnek viszont lehetett örülni, ugyanis Wiesner Szabolcs ismét beköszöntött, az ő gólja pedig elegendőnek bizonyult a három ponthoz. A védelemben mindvégig kiválóan szerepelt Ulakity Márk is, de a sokat látott hálóőr, Szabó Barnabás is kellett a sikerhez, hiszen a kilencvenkettedik percben még ziccert kellett hárítania.

Mindeközben Nagykozárban gyors gólváltással indult az összecsapás, majd a végén a csereként beálló Farkas Krisztián találata lezárta a meccset. A hazai együttesből Horváth Dániel kiemelkedett, a komlói alakulatból pedig Szücs Bálintot, Belina Dávidot és Városi Viktort illeti dicséret.

A PVSK labdarúgócsapatát sokan lebecsülték a hétvégi bajnokit megelőzően, de Schneider Gábor legénysége szépen helytállt a Lovászhetény-Pécsvárad ellen. Varga László brigádja mindössze egy sikeres büntetővel bizonyult csak jobbnak, de a három pont a legfontosabb. A gólszerző, Németh Adrián pedig sokat tett azért, hogy helyet kapjon a legjobbak között.

A vasárnapi játéknapra egy rangadó maradt, de a Bóly hazai pályán mindent elkövetett annak érdekében, hogy a helyiek nyugodtan élvezhessék a mérkőzést. Horváth Dávid Csaba az egész csapatot dicsérte, de Kutor, Hardi és Stefán teljesítményével külön megvolt elégedve.