Most jön az eddigi legnagyobb kihívás a Kozármisleny KA női kézilabdacsapatára az NB I.-ben, hiszen a sztárokkal tűzdelt, BL-ben menetelő, s egyébként a bajnokság éllovasa, azaz a Győr fogadja szombaton 16 órakor. Természetesen a baranyai lányok nem feltett kézzel fognak pályára lépni, de ez most pont az az összecsapás lesz, amelyen talán elég, ha kiélvezik, hogy ilyen környezetben, ilyen ellenfél ellen űzhetik azt a sportot, amelyet szenvedélyesen szeretnek. Emellett pedig természetesen gyakorolhatnak is a lányok az elkövetkezendő rangadóikra, amelyek döntő fontosságúak lesznek az idényükre.

A szombati program: Győr–Kozármisleny, NEKA–Dunaújváros (16.00), Budaörs–Kisvárda, FTC–Vác (17.00).

A Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata is nagy kihívás előtt áll, hiszen szombaton 18 órától a Gyöngyös otthonában lép pályára a két pontért. Az elmúlt időszak gyengébb eredményeit követően a csapat megfogadta, hogy bravúrral visszahozza majd valahol a hiányzó pontokat. Most itt a lehetőség a 12. helyezett, két ponttal álló rivális ellen, hogy megszerezzék Melnicsukék az első egységeiket.

A szombati program: Budakalász–Csurgó (17.00), Gyöngyös–Komló, Dabas–PLER, Szeged–Balatonfüred (18.00), NEKA–Tatabánya (19.00).