Ott van az U19-es magyar válogatott keretében a Szentlőrinc SE labdarúgócsapatában szereplő Miklós Péter is, aki Gibraltár elleni Eb-selejtezőn már pályára is léphetett. A 12 percet kapott a 6–0-ra végződő találkozón a PMFC nevelése. Ezúttal a Manchester Citytől érkező Okeke Michael is csereként lépett pályára.

– A lettek elleni döntetlen után nagy gólkülönbséggel kellett megnyerni ezt a mérkőzést – mondta Babó Levente szövetségi edző. – Ezen a téren hiányérzetem van, mert ennél több gól kellett volna, ráadásul meg is voltak a lehetőségeink a még nagyobb különbségű sikerre, de a befejezéseket sokszor elrontottuk, ezért kevesebb lett a vége, mint lehetett volna. Így az utolsó mérkőzés is nagyon fontos lesz, sajnos a sok sérült miatt nem tudtuk úgy frissíteni a csapatot, ahogyan szerettük volna. Az utolsó mérkőzés előtti két napban ezért a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítunk a regenerációra, hogy amennyire a körülmények engedik, friss csapattal léphessünk pályára kedden a csoport legerősebb válogatottja ellen.

Magyarország-Gibraltár 6–0 (3–0)

Magyarország: Gyetván Márk - Komlósi Bence (Almássy Levente, 54.), Kocsis Gergely (Miklós Péter, 78.), Kokovai Csongor - Boros Zsombor (Szvoboda Dániel, 46.), Tóth Alex, Vingler László, Cibla Flórián - Pintér Filip (Klausz Milán, 54.), Szűcs Tamás (Okeke Michael, 29.), Mohos Barnabás.

Gólszerzők: Szűcs (2.), Vingler (11.), Mohos (28., 68. – az elsőt büntetőből), Klausz (83., 84.).