Jó esélyekkel indultak el a komlói gombozók az egyéni ob-n, de végül a nyolc versenyzőből csak Trecskó János állhatott a dobogóra. Ő egy bronz trófeával gazdagodott Budán. Összesen 52 fő vett részt a Márai Sándor Művelődési Központban rendezett megmérettetésen. A DÖKE Komlótól többek között a címvédő Fülöp Elemér, Pákai György, a rekorder Szendrey Tibor, Major István és ugye, a II. osztályú versenyben dobogós Trecskó János indult.

Már az első nap is hozott megdöbbentő eredményeket, hiszen Pákai és Szendrey elvéreztek a rájátszásban, s így nem folytathatták a másnapi döntőkben. Fülöpre és Majorra maradt hát a feladat, hogy érmet szerezzenek, de a fináléban előbbi gyorsan ellőtte a puskaport, míg utóbbi ugyan vezette a mezőnyt, végül elfáradt, a 4. helyen végzett.

A komlóiak egybehangzó véleménye szerint a pályák állapota nem kedvezett a támadó szellemű szektorlabdázásnak. Ugyanakkor nem érdemtelenül nyert első alkalommal Debreczy István.

– Nem volt éppen ideális a felkészülésem, egy vírusos betegség lázzal, torokgyulladással ágynak parancsolt egész héten. Szombaton nem is tudtam elindulni a főversenyben – vallotta Trecskó. – Kitettem a szívemet a pályára! Szerencsére mostanában javuló forma is párosul a kitartás mellé, hála annak, hogy újra edzésekre járok. Szóval nagyot küzdve, helyenként jó játékkal végre sikerült egyéniben is kupát szerezni.