– Az előzmények tükrében elképesztő dolog, amit a játékosok a pályára kivittek – jelentette ki a meccs után Acél Zoltán. – Nyolc játékosunk hiányzott! Történt olyan esemény is, ami megviselhette a csapatot, hiszen egy játékosunk karambolozott, beteg, sérültek voltak emberek. Molnár Ádin úgy játszott, hogy a meccs előtti este nem nagyon maradt meg benne étel. Tizennégy felnőtt mezőnyjátékossal és 2 ifistával mentünk el Ajkára, majd 55–56 percet emberhátrányban játszani, ha vezetünk, ha nem, az egy óriási előny az Ajkának, valamint óriási megpróbáltatás a játékosaimnak. Amit a játékosok a 2. félidőben pályára vittek, az elképesztő! Óriási tisztelet feléjük! Megbeszéltük, hogy mit csinálunk a 2. félidőben, hogy tudjuk kevés helyzetbe hozni az Ajkát. A hazai csapat nem nagyon változtatott a játék felfogásán, jöttek az ívelések, akkor már 5 védőnk volt, akkor ez kisebb zavart okozott, mint az első félidőben, de így is voltak meleg percek, mert magassági fölényben voltak elől, főleg amíg Szarka pályán volt. Volt egy-két lehetőségük ekkor, de komoly helyzetet 9 ember mellett nem tudott kialakítani az Ajka, és ez irgalmatlan nagy meló a részünkről. Aki nem futballozott, az nem is tudhatja, hogy mennyire nagy dolog ez. Mindezek mellett mi a 2. félidőben is tudtunk nagy helyzetet kialakítani, Molnár Ádinnak volt egy nagy ziccere, és a végén Vajda Roli szépen lezárta a mérkőzést. Boldog vagyok és nagyon elégedett a csapattal! Amit elképzeltünk, elterveztünk, azt megvalósították a pályán. Aki ma pályára lépett, kezdőként vagy csereként mindenki a maximumot nyújtotta. Mérkőzés előtt átbeszéltük, hogy ez a meccs számunkra is fontos, abból a szempontból. Ha mi a mezőny eleje környékén szeretnénk maradni, és nem szeretnénk a jó sorozatunkat megszakítani, akkor ez egy nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen az Ajka a mérkőzés előtt már tudta, hogy a Mosonmagyaróvár nyert, így visszacsúsztak az utolsó helyre, így ők az életükért játszottak. Ezért is becsülöm a játékosaimat, hiába volt 20 pontunk, ugyanúgy élet-halál mérkőzést játszottak, amiből mi jöttünk ki jobban! Köszönhetően egyéni képességekben Kirchner Krisztián villanásainak, vagy annak, hogy mi levittük földre a labdát, próbáltunk játszani, passzolni, ez alapján is a futball nyert valahol. A játékosok mindent megtettek a stábjukért, a klubért, a városért, régen láttam ennyi boldog arcot! Büszke vagyok rájuk!