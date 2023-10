Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője: – Hatalmas fegyvertények tartom a döntetlent is egy ilyen jó Gyirmót ellen. Két ellentétes félidőt láthattunk. Talán van aki azt gondolja, hogy rosszul játszottunk az első félidőben, de ez nem így történt, volt egy időszak, ahol 70 százalékban birtokoltuk a labdát, de vélhetően ezt is szerették volna a vendégek, jó meccstervet választott az ellenfél edzője. Sajnos a kontrákat nagyon rosszul védekeztük le, 3 olyan nagy sebességgel rendelkező játékosa van a Gyirmótnak, akiket nagyon nehéz megakadályozni, főleg úgy, ahogy mi csináltuk, pedig megbeszéltük, hogyan kellene. A két kapott gól után hitetlenek is lettünk, és a szünetben ez volt amit át kellett beszélnünk, el kellett hitetni a játékosokkal, hogy nem történt nagy dolog, nincs veszve semmi. A második félidő alapján azt gondolom, a döntetlen reális, megérdemelte a csapatom, nagyon sokat dolgoztak érte a játékosok. Miénk lehetett volna a slussz poén a végén, igaz az ellenfélnek is voltak helyzetei. Úgy gondolom, ez a mérkőzés jó hírét vitte az NB II.-nek.