Azzal, hogy a listavezető Véménd kikapott az előző körben a Harkány vendégeként (2–0), már csak a Szederkény az egyetlen veretlen, sőt, hibátlan labdarúgócsapat az idei AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokságban. Könnyen lehet, hogy ezt a pazar sorozatot tovább tudja majd nyújtani Szigeti Endre legénysége, ugyanis a hullámvölgyben lévő Komló II. otthonában folytatódik számukra a pontvadászat.

Mindeközben a tabella második helyén tanyázó Harkány a mezőny végén kullogó Boda-Diana otthonában gyarapíthatja pontjait, ráadásul külön motiváló, hogy mivel az éllovas nem lesz érdekelt a hétvégén, így egy magabiztos győzelem esetén átveheti a vezetést. Igaz, egy gólfesztivál esetén a Szederkény is az élre ugorhat.

A feljutásról ábrándozó Kétújfalu az elmúlt három bajnokin nem szerzett pontot, de most jó esély nyílik a gödörből való kilábalásra, hiszen a sereghajtó Töttös érkezik. Az Ócsárd is tovább tapadna az élmezőnyre, de ehhez olyan nehéznek tűnő akadályokat is sikerrel kell venni, amit a Szajk elleni összecsapás is tartogat.

A Sellye a címvédőhöz hasonlóan áll az idei pontvadászatban, de a drukkerek izgulhatnak vasárnap, ugyanis a tavalyi negyedik helyezett Beremend ellen nem lesz könnyű jól szerepelni, független attól, hogy a hazai terep komoly előny lehet.

Vármegyei II., 10. forduló

Okt. 28., szombat, 14.00

Kétújfalui SE–GSH Töttös SE

Okt. 29., vasárnap, 12.30

Szajki SE–K. Ócsárd SE

Okt. 29., vasárnap, 14.00

Közműépker Lánycsók SE–Himesháza KSE, Kaitz Agro Somberek SK–PTE-PEAC III., Boda-Diana SE–Gyógyfürdő Harkány, Sport36 Komlói Bányász II.–Szederkényi SE, Sellye VSK–DDC Focivilág Beremend.