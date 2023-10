Nagyszerű eredményeket ért el a Mezei Futó Magyar Liga 1. fordulójában a PVSK. Legjobban Lomb Ádám szerepelt a Vasúttól, aki 19:13-as idejével, s egyéni rekorddal az első helyen futott be a 7500 métert követően. Ugyanebben a számban 10. lett Fritz Tamás, aki 21 perc 25 másodperc alatt ért célba, valamint 15. lett Mészáros András 22:33-mal. Ők mindketten szezonbeli legjobbjukat futották.

A fiú U18-as mezőnyben 6 ezer méteren Trócsányi Márton is dobogóra állhatott. Második lett egyéni rekordját megdöntve, új csúcsa 17:08. Az U16-os hölgyek között Bálint Gréta indult 3 ezer méteren a PVSK színeit képviselve, végül a 7. lett 9:49-es idejével, ami a szezonban a legjobb volt tőle.

– Ádám végig kontrollálta a 7,5 kilométeres versenyt, és az utolsó kör második felében ritmust váltott, amivel ellenfele már nem tudott lépést tartani – fogalmazott Freier Balázs, a PVSK atlétikai szakosztályának vezetője. – Ádám ezzel megszerezte első felnőtt mezei győzelmét. Mivel számára a mezei futás kiegészítő számnak minősül, ezért is nagyon értékes ez a helyezés. A másik nagy eredményünk Trócsányi Márton második helyezése. Tavaly ugyanezen a versenyen még csak a 14. volt. Ezt az eredményt gátolta, hogy 1500 méternél ellenfele egy szűk kanyarban kibillentette az egyensúlyából, és elesett. A 10. helyre csúszott vissza, és innét érte utol az élmezőnyt, ahol csak a végén kapott ki a győztestől.

Eközben Pécs-Vasason rendezték a X. Märcz Róbert Gyalogló Emlékversenyt, amin baranyai induló nem volt. A férfi 10 kilométert így Tóth Norbert, a Honvéd Szondi SE sportolója nyerte, mögötte Venyercsán Bence a Budapesti Honvéd, illetve Csontos Imre a BEAC versenyzője sétált be. A nőknél a BHSE tarolt, Récsei Rita, Spiller Tiziana és Rabné Récsei Petra is az ő színeikben állt dobogóra. Az 5 kilométeres U14-es fiú távon a miskolci Pekó Botond nyert, egyedül indult. Az U16-oson a Szondi két versenyzője Szónok Dániel és Horváth Martin osztozkodtak a dobogón. A 3 kilométeres lány távon a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem sportolói Vancsó Enikő és Vancsó Noémi értek be az első két helyn, majd jött a miskolci Kocsis Vanda. Az 5 kilométeres serdülő lány versenyben Csoknyai Nikolett, a Szondi gyaloglója egymaga indult.