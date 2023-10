Korán medencébe ugrik szombaton a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata. Az Ob I. 7. fordulójában már 11.30-kor elkezdi a Komjádi Béla Sportuszodában a KSI elleni találkozóját, ugyanis rögtön ezt követően az UVSE és a Kaposvár is összecsap azon a helyszínen.

Legutóbb már pontot tudott szerezni a pécsi gárda, s most jó esélyekkel úszik majd rá a labdára, hiszen a fővárosi rivális jelenleg 0 ponttal utolsó a bajnokságban. Bár a Pécsnek is csak eggyel van több, de most nagy lépést tehet felfelé a tabella alja felől.

– Határozottan állítom, hogy meglesz az első győzelmünk – jelentette ki Török Viktor, a PVSK vezetőedzője. – Úgy készültünk egész héten, hogy nyerünk szombaton, és ezt nemcsak az erőviszonyok ismeretében állítom, hanem tudom, hogy csapatom játéka javulóban van, és legutóbb Kaposváron is csak az utolsó másodpercben engedtük ki kezünkből a győzelmet. Nem megbántva senkit, és főleg a KSI-t, de tavaly is nyertünk, amikor véleményem szerint erősebb volt a fővárosi csapat. Most a Kaposvártól 19, a BVSC-től 18 gólt kaptak, tehát nekünk is nagy esélyünk van a győzelemre. A kaposvári játékot kell megismételnünk, akkor nem lesz baj szombaton. Némi nehézséget jelent, hogy kisebb sérülések, betegségek zavarták a hétközi munkát. Remélem hétvégén mindeki játszani tud, a nagy kérdés, milyen állapotban lesznek.