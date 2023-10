Évről évre az egyik legerősebb csapat a magyar női asztalitenisz Extraligában a Budapesti Erdért SE, s ezt meg is mutatják az asztalok mögött a játékosaik. Ezt tették a PTE PEAC Kalo-Méh ifjoncai ellen is Hajdúhadházán, ahol 6:1-es összesítéssel nyerték a két gárda találkozóját. Másnap a Győr is ezzel az eredménnyel múlta felül a pécsieket.