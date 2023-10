Pörög tovább vasárnap a labdarúgó NB II. mezőnye, a HR-Rent Kozármislenyre pedig nem kis kihívás vár még akkor sem, ha a tabella kissé másról árulkodik. A kék-fehérek aktuális vendéglátója, a Kazincbarcika ugyan csak a 11. helyen áll jelenleg két győzelemmel és hat döntetlennel, ugyanakkor két vállra fektetni csupán az első fordulóban a Szeged tudta. Azaz nyolc meccse veretlenek a sárgák ikszelve a Gyirmóttal is közben.

Érdekesség, hogy háromszor is 2–2-es döntetlent játszott a gárda, ez a leggyakoribb eredménye a bajnokságban. Ez jól mutatja, hogy ugyan áttörhető a védelme, de a másik oldalon is hasonlóan gólképes. Aczél Zoltán tanítványainak most azt kell elérniük, hogy ne csak feltörjék az ellenfelet, s kihasználják helyzeteiket, mint a Pécs ellen, de a másik oldalon ugyanúgy stabil lábakon álljanak. Azzal valószínűleg nem lesz Kozicséknak problémája, hogy kontrollálják a mérkőzést, illetve, hogy helyzeteket dolgozzanak ki, azok kihasználása már más.

A mislenyi vállakon a hétközi siker után továbbra is ott van az a nyomás, ha minden eredmény szerencsésen alakul, s kihasználja az adódó ziccereit, akkor akár a tabella élére is léphet. Ehhez elsősorban a Győrnek nem szabad nyernie a Soroksárnál, illetve természetesen Lékaiéknak győzniük kell. A továbbiak hétfőn este dőlnek el egy szintén baranyai érdekeltségű találkozón, hiszen a PMFC szurkolóknak egészen addig várniuk kell, hogy Németh Zsolt irányításával mi változik majd a csapat játékában. Az együttes 20.00-kor a Nyíregyházát fogadja majd egy tévés meccsen, s ha ikszelni tud vele, vagy esetleg legyőzi, akkor azzal óriási szolgálatot tesz a kék-fehéreknek. Persze a Vasas és a Budafok eredményei sok mindent befolyásolhatnak.

A vasárnapi program: Gyirmót–Siófok, Mosonmagyaróvár–Tiszakécske, Budafok–Szombathely, Soroksár–Győr (15.00), Kazincbarcika–HR-Rent Kozármisleny, Ajka–BVSC-Zugló, Vasas–Csákvár, Szeged–Bp. Honvéd (17.00).