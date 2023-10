Elképesztőn simán vette a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata a TF-Budapest elleni mérkőzését az NB I. B. Piros-csoportjában.

A Panthers az első pillanattól kezdve megmutatta mekkora erőkülönbség van a két alakulat között, s egy kisebb megingástól eltekintve végig uralta is az összecsapást. Gyakorlatilag a védekezésre szinte nem is kellett hangsúlyt fektetnie Szrecsko Szekulovics tanítványainak, akkora fölényben játszottak támadásban. Jöttek a triplák, a zsákolások és a több mint 30 pontos negyedek is.

PVSK-Veolia–TF-Budapest 122–81 (26–15, 28–21, 36–25, 32–20)

Férfikosárlabda-NB I. B., Piros-csoport, 3. forduló.

PVSK: MICSOVICS 13/3, Németh A. 4, Molnár M. 12/3, Bíró O. 11/3, Horti 11. Cs.: PLÉZER 20/12, Mokánszki 10/6, Antóni 14/6, Radó 7, HALÁSZ Á. 15, Frank 3, Harka 2. Edző: Szrecsko Szekulovics.

TF: Simon B. 4, Szanyi 13/3, Karosi 13/9, KELENFÖLDI 17/6, Anda 14. Cs.: Dancsecs 5, Szántó 7, Tömösváry 3, Lőrincze 3/3, Habel, Vargovics 2. Edző: Beák Gábor.

Következik: PVSK–Nyíregyháza (10. 13., 17.00).