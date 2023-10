Rengeteg gólt hozott az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei III.-as bajnokság hétvégi fordulója, de mégis egy olyan összecsapás miatt marad emlékezetes ez a hétvége, amely be sem fejeződött.

A jó formában lévő dunaszekcsői együttes Bátára látogatott, ahol a hazai szurkolók nem nagyon szoktak kedveskedni a vendégcsapatoknak. Ezúttal sem volt másképp, ráadásul azzal, hogy a Dunaszekcső sokáig nem tudta lezárni a találkozót, bizony még feszültebb lett a végjáték, amire már tíz emberrel fordult rá a házigazda, ugyanis a 73. percben Kovácska Viktort kiállította a játékvezető.

A nyolcvanegyedik percben kétgólos hátrányba került a Báta, nem sokkal később pedig már három találat volt a különbség, ezt követően pedig elszabadultak az indulatok: röviddel a középkezdés után történt egy apró szabálytalanság, aminek az elszenvedője a harminc esztendős bátai spíler, Szava János volt. A fiatal bíró természetesen lefújta az esetet, de a feszült játékos úgy érezte, hogy neki is tennie kell valamit. Igaz, nem sikerült higgadt megoldást találnia, hiszen nemes egyszerűséggel tarkón vágta ellenfelét. A játékvezető ezt piros lappal jutalmazta, a labdarúgónál viszont elszakadt a cérna.

Többször is meglökte a bírót, majd labdával is eltalálta. Az események azonban itt még nem értek véget. A pálya széléről beszaladt egy helybéli, aki szintén nekiment a sporttársnak, sőt, meg is akarta őt ütni, de szerencsére a pályán lévő játékosok, majd a rendező is feltartotta. Mint később kiderült, az illető is a Báta labdarúgócsapatának tagja, csak egy korábbi mérkőzésen kiállították, így ezúttal nem lehetett kerettag.

Tehát percekkel a lefújás előtt félbeszakadt a bajnoki, a három fiatal játékvezető azonban nem bírt hazamenni. Közel egy órát várt a trió az öltözőben, hogy csillapodjanak a kedélyek.

Mint megtudtuk, minősített garázdaság miatt rendőrségi ügy lesz az esetből.

Czibulka-csoport (12 csapat), 8. forduló: Sásd–Hosszúhetény 4–2 , Hidas–Bányász 2–2, Újpetre–Mágocs 8–0, Egerág–Szászvár 5–0, Bogád-Pogány–Orfű 3–0, Szalánta–Olasz 4–2.

Csík-csoport (12 csapat), 8. forduló: Mozsgó–Kishárságy 2–2, Gyód–Pellérd 2–2, Baksa–Szigetvár 3–1, Nagydobsza–Misinai Sasok 3–2, Kökény–Hobol 1–5, Vajszló–Szabadszentkirály 8–0.

Dárdai-csoport (10 csapat), 8. forduló: Borjád–Palotabozsok 1–2, Görcsönydoboka–Szársomlyó 3–6, Babarc–Lippó 0–2, Geresdlak–Kölked 1–1. A Báta–Dunaszekcső mérkőzés félbeszakadt.