Mindeközben a PTE-PEAC-ra is egy nagyon fontos mérkőzés vár otthon. Az egyetemisták a kiesőzónát szeretnék maguk mögött hagyni, de ehhez az MTK Budapest II. csapatát kellene legyűrni. Ez legutóbb a Szentlőrincnek sikerült, ugyanakkor a botladozó pécsieknek óriási kihívást jelenthet az élvonalbeli gárda utánpótlása, főleg, ha vissza is játszik valaki az elsőcsapatból. Persze eddig a kék-fehérek is elég hektikusan szerepeltek, három győzelmükre négy döntetlen és öt vereség jut.

A Mohács ezúttal Kaposvárra utazik, hogy megküzdjön a pontokért. Egy siker azt jelentené, hogy minimum egy helyet feljebb tud lépni, hiszen a somogyiak épp előttük tanyáznak egy pont előnnyel, de ha a Paks II. kikapna, akkor akár a hatodik helyig előre ugorhat Péter József alakulata.