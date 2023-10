Izgalmas szomszédvári rangadóra számítottak sokan, de a Szekszárd hazai környezetben az idő haladtával felülmúlta az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatát az élvonalbeli bajnokság legutóbbi játéknapján.

Zseljko Djokics, a Szekszárd vezetőedzője: – Sok sérülttel kellett készülnünk, és a fiatal szabály miatt ez most nagyon megnehezítette az életünket. Persze dícséret illeti az U20-as játékosokat is, de igazából a legbüszkébb arra vagyok, hogy a második félidőre tényleg azt csináltuk, amit elterveztünk, és csapatként tudtunk diadalmaskodni. 21 asszisztra 12 eladott labdánk jutott, és majd 60%-kal dobtuk a hármasokat is - így szép nyerni.

Jovan Gorec, az NKA Universitas Pécs vezetőedzője: – Gratulálok az ellenfelünknek, látszik hogy beérett rendszerben játszanak. Megvoltak a helyzeteink, de sajnos nem sikerült a mi javunkra fordítani a helyzeteket. Sok apró dolgon ment el a meccs, nem zártunk ki rendesen, és a dobásainkat is joban kellett volna megválogatni, persze ebben benne van az én felelőségem is. Nagyon fiatal csapatunk van, és ezeket a játékhelyzeteket meg kell nekünk is élni, gyakorolni és felkészülni a következőkre.

Boros Júlia, a Szekszárd kiválósága: – Elégedett vagyok, hogy sikerült behúzni ezt a meccset. Az első félidőben nem voltunk teljesen urai a helyzetnek, viszont a félidő után nagyon szépen feljavultunk. 21 asszisztunk volt, ami jól mutatja, hogy milyen jól ment a csapatjáték, és védekezésben is összeszedtük magunkat. Számomra még van hova fejlődni, a külső dobásaim jobban is mehetnének, de ezért vagyunk jó csapat, mert Betti és Réka felvette a kesztyűt helyettem is.

Sydney Wallace, az NKA Universitas Pécs új szerzeménye: – Sajnos kiesett a kezünkből a győzelem. Magamat is hibásnak tartom, hiszen megkaptam a bizalmat, de nem tudtam élni vele. Sok helyzetben nem volt szerencsés, rossz helyre pattant a laszti, ez is benne van a vereségben. Persze korai még a szezonban ebből brnmilyen követeztetést levonni, dolgozunk tovább.