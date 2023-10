Újabb dobogós helyet szerzett a horvát quadcross bajnoki futamban a fiatal egerági quados, Ocskó Barnabás.

A közelmúltban rendezték meg a horvátországi quadcross bajnoki sorozat utolsó előtti versenyét Viškovciban, ahova Horvátországból, Szerbiából, Szlovéniából, Bulgáriából, és Magyarországról is érkeztek kiválóságok. Ez az egyik legtechnikásabb pálya a bajnokságban, igaz, Horvátországban minden helyszínen megrendezett verseny igazi kihívás. Nagy figyelmet fordítanak a pálya minőségére, hogy minden tökéletes legyen a versenyzésre. Ezt a terepet is folyamatosan locsolták a nagy hőség és ezáltal a por miatt, ami egy versenyhelyzetben komoly veszélyt is jelenthet látás szempontjából.

Közel százan, crossmotorosok és quadosok egyaránt rajthoz álltak különböző kategóriában. Igencsak erős volt a mezőny, így olyan ellenfelek indultak el Ocskó mellett, akik korábban indultak a Nemzetek Krossza bajnokságon, ahol a világ nemzeteinek legjobb quadosai versenyeztek.