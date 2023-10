Jobb passzban is volt már az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, hiszen az elmúlt négy találkozójából csupán egyet nyert meg. Ráadásul a sorsolás sem túl kegyen a baranyai együtteshez, ugyanis egy rangadóval folytatódik a hazai pontvadászat, az pedig külön nehézség, hogy idegenben a bajnokaspiráns ellen.

A DVTK az idei kiírásban csak az Euroliga selejtezőjében maradt alul, de a továbbjutást így is sikerült kivívni, azóta viszont nem talált legyőzőre, pedig háromszor is jeleskedni kellett a nemzetközi színtéren. Tehát a magyar bajnokságot is vezeti a miskolci klub három forduló után, így egyértelműen a házigazda számít esélyesebbnek.

Különösen izgatott lehet Kovács Dénes, aki a 2023/24-es szezontól a DVTK másodedzőjeként dolgozik, korábban viszont a PINKK-Pécsi 424 vezetőedzője volt. A pécsi klub trénereként nem bírta legyűrni Jovan Gorec lányait, de ezúttal több esély van arra, hogy ő ünnepelhet majd a lefújást követően.

Az NKA Universitas Pécs a tavalyi bajnokikból nem meríthet, azonban a két fél legutóbbi egymás elleni csatájából már igen: márciusban mérkőzött meg egymással utoljára a két csapat, s akkor a még PEAC néven szereplő alakulat ünnepelhetett a Novomatic Arénában, a Magyar Kupa keretein belül (76–72). Biztosan küzdelmes ütközet következik, ahol egy rosszabb periódus hatalmas befolyással bírhat.

Kovács Dénes, a DVTK másodedzője: – Nagyon feszített a tempó, ugyanis az idegenbeli Euroliga meccs után minimális idő maradt a rehabilitációra, az ellenfélből való felkészülésre meg még annyi se. Ennek ellenére a rendelkezésre álló időt arra fogjuk felhasználni, hogy feltudjunk készülni a sajnálatos módon már csak egyetlen pécsi együttes játékából. Riválisunk annak ellenére, hogy elvesztette a nyáron két emblematikus játékosát, úgy gondolom, hogy minden tőlük telhetőt megtett, hogy megpróbálják pótolni őket, ami nem kis feladat. Ráadásul több olyan játékos is érkezett, akik fiatal koruk ellenére nagy tapasztalattal rendelkeznek, plusz itthon már bevált, elismert légiósokkal erősítettek. Mindenképpen komolyan vesszük a találkozót, és egyáltalán nem számítunk sétagalopp mérkőzésre.