A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Pécsi Tudományegyetem nyerte meg az Egyetemi Regattát, a baranyaiak a MEFOB második fordulójában is domináltak, és mivel a 200 méteres távon sorozatban harmadszor nyertek, így jövőre új kupát kell gyártatnia a szervezőknek.

Győrben a PTE 200 és 2000 méteren is az élen végzett, ráadásul az ottani végeredmény adta ezúttal Székesfehérváron a kezdési sorrendet. Az előbbi távon az időfutamon ismét a pécsi együttes végzett, sőt, sikerült öt másodpercet verni a második helyen beérő Széchenyi István Egyetemre. Röviddel később a futamon is remekelt a Pécsi Tudományegyetem: 45 másodperc alatt teljesítette a távot a dél-magyarországi egyetem csapata, így egyéni rekordját is megdöntve védte meg MEFOB bajnoki címét.

Sokáig nem lehetett ünnepelni és pihenni, hiszen szinte azonnal jött a 2000 méteres szakasz. A PTE a rövidebb táv után 2 kilométeren is magabiztosan nyert, így a győri regatta után Székesfehérváron is megszerezte az aranyérmeket mindkét távon.