Két olyan együttes feszül össze vasárnap Kozármislenyben, amely valamilyen lenyűgöző teljesítményt tudhat maga mögött. Azt nem kell magyarázni, hogy a kék-fehérek mit tettek le a szezon eleje óta, hiszen a harmadik helyen állnak, s tovább igyekeznek a feljutók nyomában. Vendége pedig az a Gyirmót lesz, amely az elmúlt négy meccsén nem vesztett pontot, igaz az ellenfelek az Ajka, a Siófok, a Zugló és a Csákvár voltak, de a 8 gól négy mérkőzésen azért önmagáért beszél. A rivális tehát jó passzban van, s duzzad az önbizalomtól, de ez a másik oldalon is pontosan így van.

– Nagyon örülök a sikereknek, az egész a csapatnak és a kozármislenyi szívnek köszönhető – jelentette ki Kirchner Krisztián a kék-fehérek szurkolóinak kedvence. – Az, hogy négy gólt szereztem, az is ennek, és egy kis szerencsének is köszönhető. A Gyirmót most nagyon összekapta magát, és egyre jön fel, de szeretnénk meglepni őket, és nyerni. Utána pedig a kupában is szeretnénk tovább jutni!

Miközben a Gyirmóttal gyürkőzik a Misleny, a PMFC Szombathelyre utazik, hogy megkísérelje ismét megtörni a nyeretlenségi szériáját, amely már hét forduló óta húzódik, ráadásul ez idő alatt egyetlen találatot sem jegyeztek Szabó Mátéék mégha olykor közel is jártak hozzá. Már csak három pont választja el a pécsieket a kieső zónától, így nagy szükség van az egységekre.

A vasárnapi program: Siófok–Budafok, Csákvár–BVSC-Zugló, Nyíregyháza–Ajka, Soroksár–Szeged (13.00), Szombathely–PMFC, HR-Rent-Kozármisleny–Gyirmót, Bp. Honvéd–Kazincbarcika, Tiszakécske–Vasas (17.00).