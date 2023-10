A legjobb formában lévő ellenfél, a DVTK női kosárlabdacsapata ellen próbált szerencsét a negatív szériában lévő NKA Universitas Pécs az élvonalbeli bajnokság negyedik fordulójában.

Az első negyedben a hazai terepen parkettre lépő miskolci klub magabiztosan játszott, a tempót pedig nem is bírta tartani Jovan Gorec alakulata. A második etapban viszont a Pécs közelebb került riválisához, így izgalmas folytatásra lehetett számítani.

A drukkerek legnagyobb örömére így is lett: a Pécs magasabb fokozatra kapcsolt, többször is vezetett, sőt, tizenkilenc másodperccel a vége előtt a győzelemért támadhatott, azonban Laczkó hárompontos kísérlete kimaradt, plusz Mérész is kihagyta a közelit.

DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs 83–82 (23–15, 20–24, 20–22, 20–21)

Női kosárlabda NB I., negyedik forduló. Miskolc. Vezette: Czifra, Frányó, Varga-Záray.

Bővebben hamarosan...

Ez következik (10.25.): Ragusa Dubrovnik–Pécs. (18.00).