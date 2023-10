Eseménydús idényt tudhat maga mögött a Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke Juhász Dorka, ráadásul külön öröm, hogy beválasztották az észak-amerikai profi női kosárlabdaliga (WNBA)idei újoncötösébe, az úgynevezett All-Rookie Teambe.

A liga a hivatalos közösségi felületein jelentette be a most zajló szezon alapszakaszának díjazottjait, közte az év újoncötösét is, amely csapat tagja lett a Minnesota Lynx magyar centere, Juhász Dorka is. A pécsi lány mellett helyet kapott még a csapatban Aliyah Boston (Indiana Fever), Jordan Horston (Seattle Storm), Li Meng (Washington Mystics) és Juhász klubtársa, Diamond Miller is.

A magyar játékos 38 mérkőzésen szerepelt az alapszakaszban, átlagban 24.2 percet töltött a pályán, átlagban 6 pontot dobott, 6.5 lepattanót szedett (1.7 támadó és 4.8 védekező lepattanó) és 2.6 gólpasszt adott. A Lynx 19/21-es mérleggel zárta ugyan az alapszakaszt, de így is bejutott a rájátszásba, ahol 2:1-es vereséget szenvedett a Connecticut Suntól, így már az első körben búcsúzott.

Juhász Dorka azóta pedig már csatlakozott új együtteséhez, a Famila Schióhoz. Az alakulat adott otthont a hétvégén az olasz bajnokság összevont nyitó fordulójának, ahol a topcsapatok közül a címvédő Famila Schio 81–43-ra kiütötte a Geas Sesto San Giovannit. Az első mérkőzésen még nem lépett parkettre az új szerzemény.