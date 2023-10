Életének 70. évében elhunyt dr. Katics László, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet torna szakcsoportjának, majd egyetemi docensként az Egyéni Sportágak Tanszékének egykori vezetője, aki a magyar és pécsi vízilabdásért is rengeteget tett. A PVSK-Mecsek Füszért a következő poszttal búcsúzik tőle.

„Dr. Katics László – magyar válogatott tornászként, többszörös Egyetemi és Főiskolai Országos Torna Bajnokság győzteseként – 1978-ban szerzett középiskolai testnevelő tanári diplomát az akkori Testnevelési Főiskolán, majd négy évvel később torna szakedzői végzettséget is. Először a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanársegédként kezdte szakmai pályafutását, amit a Magyar Testnevelési Egyetem Torna Tanszékén folytatott. 1984-1990 között kitérőt tett, és a PTE jogelőd JPTE Testnevelési és Sporttudományi Intézet adjunktusa lett. Három évig újra a MTE Torna Tanszékét erősítette, végül 1993-tól végleg elkötelezte magát a Pécsi Tudományegyetem mellett. A Testnevelési és Sporttudományi Intézet torna szakcsoportjának, majd egyetemi docensként az Egyéni Sportágak Tanszék vezetője lett.

Szakterülete és tudása nem csupán a sporttorna mozgásanyagára korlátozódott, a sportakrobatika (felnőtt vb és Eb döntős helyezések) és az aerobik sportágakban is nemzetközi edzői eredményei voltak. Utóbbiban junior, valamint felnőtt korosztályban számos vb és Eb érem, illetve helyezések fémjelzik munkáját, amelyből kiemelkedik a 2003-as felnőtt VB aranyérem, amelyet – egy kivétellel – egyetemünk testnevelő tanárszakos hallgatóiból álló női fittnes csapattal ért el. Összességében a torna, aerobik, sportakrobatika versenyeken 31 magyar bajnoki címet szereztek tanítványai.

Az oktatás és az edzői munka mellett a tudományos munkában is eredményes volt. Kutatási területe a tantárgyaihoz, sportágaihoz kötődő biomechanikai törvényszerűségek vizsgálata, illetve az erőedzés mozgásanyagának rendszerezése és fejlesztésének módszerei. Tudományos eredményeit a mai napig használatban lévő szakkönyvekben, folyóirat cikkekben foglalta össze. Az elméleti tudást gyakorlatra is váltotta: judo sportágban Csernoviczki Éva és az Ungvári testvérek erőnléti edzőjeként 2009-2012 között tíz VB/EB 1-3. helyezés részese, valamint a Londoni Olimpia ezüst (Ungvári Miklós) és bronz (Csernoviczki Éva) érmeihez is hozzájárult munkájával. Ez alatt az időszak alatt még számos Világkupa, Grand Prix és Grand Slam versenyen elért érmes helyezés közreműködője. Az egyéni sportágak mellett a csapatjátékok sportolóinál is kipróbálta módszereit. 2012-2014 között az ifjúsági és junior vízilabda Világbajnokságokon egy bajnoki, egy második és egy negyedik helyezést, valamint junior Európa bajnokságon ezüstérmet nyert a magyar válogatott, ahol szintén erőnléti edzőként segítette a felkészülést.

Munkáját a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményei többször is elismerték (Rektori Dicséret, PTE Elismerő Oklevél, PTE TTK „Az év kiemelkedő szellemi alkotása I. hely”, a PTE címerével ellátott Eozin Emlékplakett), míg Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlés Sportbizottságának „Kiváló edzői munkájáért” járó elismerést háromszor kapta meg.

Hallgatója az Országos Tudományos Diákkonferencia versenyében Pro Scientia díjat nyert, amely alapján „Témavezető Mester és Iskolateremtő Mestertanár” kitüntetést kapott az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól 1995-ben.

Dr. Katics László munkájában mindig a maximumra törekedett. A legjobb akart lenni és tanítványaiból is a legtöbbet kihozni. Hallgatói – bár keveseknek sikerült megfelelni magas szintű elvárásainak – tisztelték, elismerték, korrekt munkakapcsolatban dolgoztak és magukkal vitték azt a példás elkötelezettséget és munkafegyelmet, amely a sportban az eredményességhez és sikerhez nélkülözhetetlen.” – búcsúzik tőle a PTE is.