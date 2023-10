Szinte semmivel nem áll jobban a Miskolc a sereghajtó PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapatánál az OB I.-ben. Két pont választja el négy helyezéssel a két együttest, amit a vendégségbe érkező gárda az első fordulóban az Eger elleni sikerével gyűjtött be pluszba. Azóta öt vereség kerüt a históriás könyvekbe a részükről.

A Vasút szombaton 19 órakor ismét az első siker reményében ugrik majd a medencébe az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában, s olyan esély van előtte, ami a KSI-nél is csak a harmadik negyed góltalansága miatt úszott el. Egy győzelemmel ráadásul több riválist is maga mögé utasíthatna, s egy kicsit enyhülne a nyomás is.