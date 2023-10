Eddig rettenetesen nehéz dolga volt a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapatának az idényben, azonban szombaton 19 órakor eljön az a pillanat, amikor a gárda valóban esélyes lesz arra, hogy megszerezzen minden OB I.-es pontot az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában. A pécsieknek ezúttal a Szentes lesz az ellenfele, amely 3 egységgel, s két hellyel van előrébb a tabellán Lajkóéknál. A szurkolók támogatására persze mindenképp szükség lesz ahhoz, hogy sikerüljön túllendülni a nehézségeken.

– Most nemcsak egy verhető együttes jön, hanem négy, számunkra könnyebb mérkőzés következik, ha lehet egyáltalán könnyű ellenfélről beszélni a mezőnyben – fogalmazott Török Viktor, a PVSK vezetőedzője. – Tulajdonképpen a tavalyi első négy helyezett ellen játszottunk eddig, most már talán jobb idők jönnek. Vannak betegeink, Tóth András biztosan nem játszik, a többiek lassan felépülnek. A Szentesnek egy győzelme van, a KSI-t verte nagy nehezen Budapesten. Szombati ellenfelünkkel mindig nagy küzdelmet vívtunk, váltakozó sikerrel, de most nagyon fontos lenne a győzelem. Ha valamikor, akkor most hatalmas szükségünk lesz közönségünkre, kérem tehát, hogy minél többen jöjjenek szombaton, hogy együtt örülhessünk első bajnoki pontjainknak.