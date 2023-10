A múlt hétvégi botlást követően nagy szüksége lesz ezen a hétvégén szurkolóira a HR-Rent Kozármislenynek, hiszen talán most találkoznak a legerősebb riválisukkal ebben az idényben. A Vasas érkezik a kék-fehérekhez, hogy megharcoljon a három pontért. A Misleny számára most lesz a legfontosabb, hogy a támadójátéka mellett a védelme is stabil lábakon álljon, hiszen az angyalföldiek minden apró megingást képesek kihasználni, legyen szó egy rossz kapuskiadásról, egy elmért passzról, vagy egy elhibázott fejesről. Persze a gólszerzéssel Kirchneréknek sem szokott gondja lenni, így egy kifejezetten szórakoztató találkozóra van kilátás.

A PMFC találkozója egészen pikánsnak ígérkezik, méghozzá a két kispadon helyet foglaló edzők miatt, hiszen a Tiszakécskét a Péccsel feljutó Vas László vezeti harcba, míg a piros-feketénél korábbi segítője, Németh Zsolt fog dirigálni. A kécskeiek eddigi idénye sem egy folyamatos diadalmenet, azonban az elmúlt két meccsük mindegyikén pontot szereztek. Ezzel szemben a korábban áthatolhatatlan PMFC védelme megtört, s az elmúlt három meccsen a dupláját kapta, mint amennyit összesen lőtt eddig, s három meccse pontot sem sikerült gyűjtenie, így folyamatosan csúszik lefelé. Az biztos, hogy Harsányiéknak nagy szüksége lenne végre egy sikerre, de azt most sem lesz egyszerű összehozniuk.

A vasárnapi program: Kozármisleny–Vasas, Tiszakécske–PMFC, Nyíregyháza–Kazincbarcika, Csákvár–Ajka, BVSC-Zugló–Gyirmót, Siófok–Soroksár (15.00), Győr–Budafok, Szombathely–Szeged (17.00).