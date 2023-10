Nem volt egyszerű dolga az elmúlt napokban Jovan Gorecnek, hiszen egy igencsak fájó vereség után kellett felrázni a lányokat (Bursa–Pécs 78–75), ráadásul a csoport legerősebb ellenfele, az Umana Reyer Venice látogatott el a Rátgéber Kosárlabda Akadémiára, így bizony minden tartalékra nagy szükség volt.

Főleg úgy, hogy az olasz együttes a szeptemberi Szuperkupa meccset leszámítva az idei szezonban még nem kapott ki. Magabiztos győzelemmel kezdett a Venezia az Európa-kupában (91–38 Ragusa Dubrovnik), ráadásul a hazai pontvadászatot is vezeti három forduló elteltével. Figyelemfelkeltő, hogy nincs amerikai játékosuk, csupán európai légiósokkal rendelkezik az olasz klub: két lett, egy finn, egy francia és egy lengyel kosárlabdázó erősíti a keretet.

Mindezeket szem előtt tartva tehát nem volt olyan meglepő, hogy a Venezia harciasan kezdett, sőt, az első negyedet végig vezetve uralta, köszönhetően többek között Villa Matilde remeklésének, aki hét percnyi játék után tíz pontot jegyzett.

A folytatás valamivel pontszegényebb felvonást hozott, persze ehhez kellett az is, hogy a házigazda öt labdát is eladott, így összesen tizenegy alkalommal is célt tévesztett a pécsi passz az első félidőben. Ezt pedig a legtöbbször kegyetlenül kihasználta a vendégcsapat, s ezzel sikerült tovább növelni az előnyt.

A szünetben összekapta magát a NKA Universitas Pécs. Igaz, a támadásokat tekintve nagy változás nem történt, de az agresszív védekezés meglepte a riválist, így sikerült egy etapot elcsípni.

Ennek ellenére az izgalmak elmaradtak, hiszen a Venice magasabb fokozatra kapcsolt, a Pécs pedig elfogyott erejével.

NKA Universitas Pécs–Umana Reyer Venice 52–67 (14–20, 13–16, 15–14, 10–17)

Női kosárlabda Európa Kupa, csoportmérkőzés, második forduló. 500 néző. Pécs: Tadic 9, Weninger 4, WALLACE 14/6, Mérész 7, WILLIAMS 10. Cserék: Smailbegovic 2, Laczkó 3/3, Kiss A. 3/3, Olawuyi. Venice: Pan 3/3, VILLA 18, Nicolodi, Makurat 6/3, Cubaj 4. Cserék: BERKANI 9/3, Fassina 7/3, KUIER 16/3, Meldere 4, Gorini.