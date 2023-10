Nem hagyja idén sem cserben a PVSK-Veolia a szurkolóit, s ez fordítva is így van. A gárda mögött minden hazai meccsen ott állnak az ultrák, akik beüvöltik a gyűrűn táncoló labdát is. Ilyen támogatás mellett pedig nem is meglepő, hogy elég motivált a hibátlan szerepléshez az együttes.

Öt győzelmet követően most a tizenegyedik helyen tanyázó Salgótarján érkezik a Szamosi Nándor Sportcsarnokba, hogy megpróbálja botlásra kényszerítenie a Vasút alakulatát, amely elképesztő tempóban zakatolt eddig. Egyetlen mérkőzés volt, amin nem repesztett 100-at, még az első fordulóban a Cegléd volt képes 96-nál megállítani, azóta kétszer 102-ig, egyszer-egyszer 107-ig és 122-ig jutottak Bíróék négy negyed alatt. Nem valószínű hát, hogy most fogy majd ki a puskapor a 2 győzelemmel és 3 vereséggel álló ellenfél ellen.

A salgótarjániak a DEAC elleni 18 pontos vereséggel rajtoltak (74–56), majd 16-tal jobb volt náluk a TF-Budapest is (78–62). Első sikerüket a sereghajtó Nyíregyháza ellen aratták (84–82), majd jött egy újabb pofon. A PVSK ellen szintén kapituláló Jászberény 23 ponttal dobta túl őket (90–67). A legutóbbi fordulóban aztán egy másik kiesőjelöltet, a Budafokot múlták felül 7 ponttal (88–81).

A komolyabb erőt képviselő csapatok ellen eddig nem jutott 70 pont fölé a gárda, míg többen is bőven 80 körül szórtak nekik. Ez a PVSK-nak sem szabad, hogy problémát jelentsen.

Az állás: 1. PVSK-Veolia 5 győzelem/0 vereség, 2. Vasas Akadémia 5/0, 3. BKG PRIMA Akadémia 4/1, 4. Újbuda MAFC 3/2, 5. Jászberényi KSE 3/2, 6. Debreceni EAC U23 2/3, 7. TF-Budapest 2/3, 8. MEAFC-Miskolc 2/3, 9. Phoenix-MT Fót 2/3, 10. Óbudai Kaszások 2/3, 11. Salgótarjáni KSE 2/3, 12. Budafok 1/4, 13. Ceglédi KE 1/4, 14. HÜBNER Nyíregyháza BS 1/4.