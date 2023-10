Sokak elképzeléseit szárnyalta túl eddig eredményeivel a HR-Rent Kozármisleny. Talán még a sajátjait is. Most azonban Kazincbarcikán nem sikerült tovább élnie az álmot a kék-fehéreknek, akik egy sikerrel, ha csak átmenetileg is, de felléphettek volna a dobogó második helyére. A sárgák viszont ezt másképpen gondolták, s egy 88. percben otthon tartottak minden pontot.

Ezzel ugyan előre nem lépett a Misleny, hátrébb sem került a tabellán a többi eredménynek köszönhetően, persze, az éllovas Győr még nagyobb előnyt tudott vele szemben kidolgozni, s a második Nyíregyháza a cikk írásakor még nem is lépett pályára. A Szpari PMFC elleni találkozója lapzártánk után ért véget a Stadion utcában.

– A mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak az öltözőben, hogy amilyen szeptember hónapot csináltak, ráadásul többször is jó futballal rukkoltak elő, az előtt le a kalappal – fogalmazott Aczél Zoltán vezetőedző a mérkőzés után. – Ugyan vereséget szenvedtünk, de a fejeket lógatni biztosan nem kell! Az első félidőben fölénk nőtt a Kazincbarcika, fizikálisan is, párharcokban is, játékban is, ezért vagyok csalódott. Ha az első félidőben 2-0-ra vezet a Kazincbarcika, egy szót nem szólhatunk. A játékosaim becsülettel küzdöttek, csúsztak-másztak, de nem tudtunk jó futballt csinálni, egy-két kisebb lehetőségen kívül helyzetünk sem volt. A második félidőben szerkezetet váltottunk, az jobban ült, és már jobban is futballoztunk. A mi játékunkban akkor lett volna benne a gól, ha a támadó zónában jó döntéseket hozunk, de sajnos ez hiányzott. A 88. percben egy kazincbarcikai támadáson belül 3 hibát is vétettünk, amit megbüntetett a hazai csapat, amelyik 8 hete nem kapott ki, igaz már régen is nyert.

A következő vasárnap a mislenyieknek egészen biztosan nem lesz könnyebb dolguk, hiszen a Vasas látogat hozzá.