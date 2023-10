Előnyös helyzetből, tizenegy-pontos vezetésről várták a DÖKE Komló gombozói az utolsó NB I.-es fordulót, amin megvédhették a bajnoki címüket, azonban nem vehették félvállról az ellenfelek nyújtotta kihívást.

Esélyeshez méltón kezdték a játékot Fülöpék, s az első négy mérkőzésüket megnyerték az utolsó játéknapon, majd a Józsefváros elleni iksszel gyakorlatilag bebiztosították, hogy ebben az évben is ők állnak majd a dobogó tetején. Az utolsó négy meccsen ennek tudatában azok is több lehetőséget kaptak, akik korábban a szezon során kevesebbszer álltak az asztalok mögé. A bajnokság folyamán Pákai, Fülöp, Szendrey, Trecskó volt a kezdő kvartett, Major és Takács Lajos szállt be csereként, most szóhoz jutott Balla, Trischler és Gyozsán is. Végül tizenegy pontos előnnyel szerezte meg az együttes története 8. magyar bajnoki serlegét.

Végeredmény: 1. DÖKE Komló 74 pont, 2. Testvériség I. 63, 3. Vasi 61, 4. Dunakanyar 58, 5. Kecskemét 54, 6. Józsefváros 49, 7. Testvériség II. 40, 8. Szeged 37, 9. Komárom 35, 10. Mundial 28.

Másnap a Takács Zoltán Memorial egyéni versenyt Bottyán Zoltán, a Mundial kiválósága nyerte, a komlói Szendrey Tibor szerezte meg a 2. helyet, s a Tesi legjobbja, Szatmári Tamás lett a harmadik.