Új ügyvezetőt nevezett ki a PVSK férfikosárlabda-csapatát működtető Kft. élére az egyesület vezetése. Bán Gábortól, aki 12 éve látta el a feladatokat, Sági Zoltán vette át a stafétát, a megbízása egy évre szól. A korábbi vezető más szerepkörben, a PVSK Marketing Kft. irodavezetőjeként dolgozik a sikeresebb jövő érdekében.

– Czerpán István és Máté János értesített a közelmúltban, hogy új ügyvezetőt keresnek a PVSK Marketing Kft. élére, és alkalmasnak tartanak a feladat ellátására – tájékoztatott az újdonsült ügyvezető, Sági Zoltán. – Őszintén szólva nem kellett sokat gondolkoznom, hogy elfogadjam-e a felkérést, hiszen mindenki tudja rólam, hogy régóta kötődök a férfi kosárcsapathoz, és elkötelezett vagyok amellett, hogy a klubot vissza kell juttatni az őt megillető helyére, azaz az NB I. A csoportjába.

Sági korábban 20 éven át dolgozott már a PVSK szakosztályánál, majd 2020-ban „igazolt át” a PSN Zrt.-hez, ahol a sportigazgatói posztot tölti be, emellett vállalta el határozott céllal most a Vasút megbízását is.

– A cél egyértelműen az, hogy a szezon végén a csapat visszajusson az A csoportban – jelentette ki. – A következő hónapokban az én dolgom az lesz, hogy a PVSK Marketing Kft.-t olyan állapotba hozzuk, amellyel biztonságosan lehet majd nekiindulni az élvonalnak jövőre. Fel kell készíteni a kft.-t is az A csoportra. Amikor azt mondom, hogy fel kell készíteni, akkor arra gondolok, hogy gazdaságilag és adminisztratívan is stabillá kell tenni a céget. A tulajdonosok ebben maximálisan partnerek. Természetesen ezt a munkát már meg is kezdtük, az utóbbi hetekben felmértem a kft. helyzetét, ami már önmagában is nagy munka volt. Az persze segített, hogy a múltam miatt képben voltam. Most jön a munka azon része, hogy ahol esetleg bele kell avatkozni a folyamatokba, azt megtegyük. Szeretném kiemelni, hogy a megbízatásom a kft. adminisztratív ügyeire vonatkozik, a sportszakmába semmilyen módon nem akarok, és nem is fogok belefolyni, arra szerencsére kiváló stáb állt össze Tóth Norbert sportigazgatóval, és olyan remek edzőkkel, mint Szrecsko Szekukovics, Rab Gyula és Juhász Olivér.

Persze jó helyzetben vette át az együttest, hiszen a gárda első hat mérkőzéséből minden győzött.