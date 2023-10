Győri Barnabás vezeti a szövetség három tagú elnökségét. Nem tartja összeférhetetlennek, hogy versenybíró és amellett elnök is. Jó kapcsolatokat ápol a klubokkal, ennek is köszönheti, hogy megválasztották.

– Ehhez a továbbiakban is ragaszkodom – mondta. – A ténykedésem megítélése attól is függ, hogyan tudok kijönni velük. Ha gyümölcsöző lesz a kapcsolatunk, akkor még azt is eltudom képzelni, hogy huzamosabb ideig töltsem be ezt a tisztet. Célom az utánpótlás-nevelés további segítése, mert szerencsére egyre nő a sakkozó fiatalok száma..Az elnökségünk feladata a megyei csapatbajnokság,a diákolimpia és legalább egy egyéni verseny megszervezése. Egyébként lesz II. osztályú csb is, hat csapattal, ez novemberben kezdődik.

Baranyában három olyan egyesület van, amely az országos csapatbajnokságon indul, a két legnépesebb szakosztály a Komlói Bányász és a Karmin SE. A megyében 200-300 között van az igazolt sakkozók száma.

Versenybíró is

Győri Barnabás 27 éves, középiskolai tanár, történelmet és földrajzot tanít a Cserepka János Magyar-angol Kéttan Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskolában (volt TÁSI). Húsz éve sakkozik, a Karmin SE sportolója, de csak ritkán versenyez. 2017 óta versenybíró.