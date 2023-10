Valószínűleg minden pécsi kosárlabda rajongó naptárában piros betűs ünnep volt, amikor a csapat Kaposvárra látogatott, vagy épp a szomszédvári rivális érkezett a Lauber Dezső Sportcsarnokba. Persze az a rivalizáció a PVSK akuális első csapatával alakult ki hosszú évek során, ennek ellenére a földrajzi közelség most egy új szikrát lobbanthat lángra. Ha átmenetileg is, az NKA Universitas Pécs veheti át a Panthers szerepét.

A Rátgéber Akadémia felnőtt férfikosárlabda-csapatának nem is lehetett volna nagyobb a lépcsőfok az első NB I.-es mérkőzésénél, hiszen a címvédő Szombathely otthonában kellett elrajtolnia. Persze felfoghatjuk úgy is, hogy a nyár végén még egy nagyon erős ellenfél ellen téthelyzetben gyakorolhatott a nyolc sajátnevelésű játékossal felálló pécsi keret. Ezt a tapasztalatot, s a felgyülemlő érzelmeket kell most motivációvá, új erővé alakítania a gárdának, amikor idegenben kifut a Kaposvár ellen a pályára. Azonban hozzá kell tenni, hogy az ellenfélnek is bőven van mit bizonyítania saját közönsége előtt a második fordulóban.

A kaposváriak csak azért vanak egyelőre két hellyel az NKA felett a tabellán, azaz a 11. pozícióban a tizennégy-csapatos bajnokságban, mert csak kilenc ponttal kaptak ki a Körmedtől. Persze a 80–71-es vereség egy erős ellenfél ellen is biztató lehet a szurkolók számára ez nem változtat azon, hogy még nincs sikere a gárdának ebben az idényben.

Azt is természetesnek vehetjük, hogy nem az újonc fog esélyesként kifutni a parkettre a mérkőzés elején, de gyakorlatilag ez bárki ellen így lesz, s a Pécs épp azt vállalta az osztályváltással, hogy megpróbálja felborítani ezeket az esélyeket. Ehhez érkeztek is megfelelő játékosok, illetve Kovács Pétert, Kerpel-Froniust és Meleget figyelembe véve is megvolt a tapasztalat már a gárdában ezek ellen a riválisok ellen.

A hét végi program: Kaposvár–NKA Universitas Pécs, Debrecen–Kecskemét (10. 06., péntek, 18.00), Bp. Honvéd–Szombathely, Sopron–Szolnok, Szeged–Fehérvár, Oroszlány–Zalaegerszeg (10. 07., szombat, 18.00), Paks–Körmend (10. 08., vasárnap, 18.00).