Már bizonyította Makai Renátó, hogy amibe belekezd, abban sikeres lesz. Így volt ez a cselgánccsal, a pankrációval, a vegyes harcművészetekkel, a pusztakezes harccal, s az elmúlt években az erőember sportokkal. Volt két sikeres rekord kísérlete, s eközben a CESA (Central European Strongman Association) sorozataiban is egyre előrébb lépkedett, egészen addig, amíg ő állt már a dobogó tetején.

Most hétvégén, egészen pontosan október 7-én a Premium Strongman League Hungary siklósi döntőjében ért fel a csúcsra, amivel értelemszerűen az egész versenysorozat összesített eredményében is első lett.

Ebben a versenysorozatban 9 sportolóval mérte össze képességeit, akik egy selejtező alapján kerülhettek ebbe a bajnokságba. A fináléban aztán már csak nyolcan álltak rajthoz, miután 7 fordulón keresztül, különböző városokban megmutatták emberfeletti erejüket.

A Siklósi várban látványos, izgalmas számokban mérkőzött meg a bajnoki címért. Sziklát, üllőt, kockát, hordót kellett felpakolniuk egy állványra, amelyek egyenként 140, 180 kilogrammosok voltak. Vikingnyomás is volt, amely során egy szerkezeten egy 160 kilós súlyt kellett a fejük fölé nyomni. Emellett volt 120 kilogrammos kőgolyó is, amit a vállukra kellett emelniük a versenyzőknek, egy 144 kilós sziklát is kellett cipelniük, valamint súlyt a magasba dobni.

Persze nem éri be azzal a sportoló, hogy a most lezárult idényben diadalmaskodott. A következő évben ismét ebben a versenysorozatban szeretné megméretni magát, árulta el nekünk.

A versenyt követően benevezett a helyszínen rendezett Felföldi Classic Országos Bajnokságra is, ahol klasszikus skót dobószámokban (pózna hajítás, kőlökés, magasba dobás, skót kalapács hajítás) mérette meg magát. Ebben is jól szerepelt, hiszen dobogóra állhatott, a harmadik helyen végzett.