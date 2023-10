Már az első negyedben látszott, hogy nagyon meg kell majd küzdenie a Nyíregyháza elleni sikerért a PVSK-Veoliának, hiszen a vendégek kemény védekezése megzavarta Bíróékat. Azonban ennek az agresszív játéknak ára is volt, hiszen nem kellett öt perc, s Tarjáni, valamint Völgyi is 3 faultnál tartott már. Közben pedig a pécsi csere sor egyenlített, sőt, fordított is.

A második tíz percet már sokkal jobban kezdte a Panthers, Mokánszki jelentette a különbséget, amivel annyira el tudott lépni a Pécs, hogy a vendégeknek ki is kellett kérniük az idejüket gyorsan. Ugyan onnantól megtalálta a tempóját a Vasút, azért a Nyíregyháza több periódusban is kemény feladat elé állította támadásban.

A fordulás után ismét sikerült megtalálnia vendégeknek azt a védekezést, amivel meg tudta állítani annyira a Pantherst, hogy legalább ne nőjön a különbség, viszont a feszültség egyre fokozódott így a pályán, ami egy-egy mozdulatban meg is látszott. Ugyanakkor Halász Ákos rutinja is kijött, aki csodálatosan húzott le egy vendég passzt kritikus időszakban, s indított ponttal végződő támadást. Ugyan a harmadik tíz percet nyerték a nyírségiek, csupán egy pontot tudtak faragni 12 pontos hátrányukból, így pedig magabiztosan vághattak neki a záró etapnak a pécsiek.

Az utolsó negyedben aztán ismét a PVSK rutinja jelentette a különbséget. A pécsiek tovább építették a különbséget, ami biztosította a sikerüket. Így pedig továbbra is veretlenül menetelnek az alapszakasz győzelem felé, amihez azért még nagyon sokat kell tennie a gárdának, főleg, hogy eddig a Vasas Akadémia is hasonlóan hibátlanul veszi fordulóról fordulóra az akadályokat.

PVSK-Veolia–Nyíregyháza 107–93 (23–22, 33–22, 20–21, 31–28)

Férfikosárlabda-NB I. B., Piros-csoport. Vezette: Major Á., Jankovics, Farkas P.

PVSK: Micsovics 10, Németh A. 7/3, Molnár M. 6/6, BÍRÓ O. 19/9, Horti 5. Csere: Plézer 9/3, MOKÁNSZKI 23/9, Antóni 7/3, HALÁSZ Á. 9, RADÓ 12, Frank, Harka. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Nyíregyháza: Bus 8/6, Végső 10/6, Szobi 5/3, TARJÁNI 19/3, VÖLGYI 15. Csere: NAGY S. 20/9, Bonifert 9/3, Geiger 7/3. Vezetőedző: Horváth Ákos.

Következik: Jászberény–PVSK-Veolia (10. 21., 17.00).