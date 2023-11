Egy nagyon komoly erőltetett menet előtt áll a PTE-PEAC élvonalbeli futsalcsapata, ráadásul péntek este a bajnoki címvédő és a Bajnokok Ligájában is érdekelt Haladás VSE vendégeként kellene sziporkázni.

Élő Tibor legénysége november eleji második sikerének köszönhetően ellépett az utolsó helyről, sőt, csak a rosszabb gólkülönbség miatt nem sikerült felkapaszkodni a tizedik pozícióig. Igaz, a góllövés terén még van min javítani, hiszen a baranyai együttes tizenkét találkozón mindössze tizenhétszer mattolt, ráadásul hátul is vannak még gondok, ugyanis ötvenhárom alkalommal kapitulált a pécsi klub (ennél többször csak a négypontos sereghajtó Magyar Futsal Akadémia – 56).

Ezzel szemben a címvédő listavezető minden mutatóban kitűnik a mezőnyből. Na de a két csapat legutóbbi egymás elleni összecsapásából meríthet a PTE-PEAC. Az volt az újonc első hazai ütközete, ráadásul egészen harmincöt percig úgy is tűnt, hogy az első bravúr is összejöhet. Aztán a véghajrában jött Diniz De Souza találata (1–2), aki azóta már négy gólnál jár az idei kiírásban, de a szombathelyi drukkerek is bizony beláthatják, hogy megszenvedett a három pontért a BL-ben szereplő brigád.

Ezúttal tehát nincs vesztenivalója a vendégcsapatnak, bátor játékkal is elő lehet rukkolni, de hátul a hibák számát minimalizálni kell, máskülönben nincs esély.

Tóth Márk, a PEAC kiválósága: – Több játékosunk is kisebb-nagyobb sérüléssel küszködik, így megcseppent létszámmal készülünk a péntek-hétfő-péntek meccsritmusra. Természetesen sehova nem megyünk feltartott kézzel, szeretnénk megnehezíteni a bajnoki címvédő és a BL-ben menetelő ellenfelünk dolgát. Nagyon fontos egy hét áll a csapat előtt, nem szeretnék előrehaladni, mert mindig a következő feladatra kell koncentrálni, de észben kell tartsuk, hogy a legfontosabb ebből a három találkozóból a számunkra legkedvezőbben kijönni. A hadra fogható játékosok és a stáb mindent meg fognak tenni ennek érdekében!