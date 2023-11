Nagyon keményen meg kellett küzdenie a hetedik győzelméért az NB I. B. Piros-csoportjában a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának. A vendéglátó még az utolsó másodpercekben is egy pontra tudta csökkenteni a különbséget, s taktikusan faltolta is a pécsieket, hogy azok ne tudják lepergetni az órát. Végül azonban így is, Micsovics kihagyott büntetője ellenére is győzött a Vasút. Végül a légiós dudaszós tempója kellett a sikerhez. A nehézségekhez hozzátartozott, hogy a Vasút ezúttal rettenetes volt a vonalon kívülről, 30 próbálkozásából csak hét esett be, ami csupán 23,33 százalékos arány. A hazaik közel 50 százalékkal tripláztak összehasonlításképpen. Ebből a szempontból érdemes kiemelni Antónit, aki 80 százalékkal messze kiemelkedett a mezőnyből.

Budafok–PVSK-Veolia 82–84 (19–23, 16–18, 22–19, 25–24)

Férfikosárlabda-NB I. B., Piros-csoport, 7. forduló.

Budafok: Moravcsik 7/3, Dormán 9/3, SWANSON 22/6, Hajnal 2, VARGA D. 15. Csere: Tursics 9/9, Piukovics 12/12, Lucey 6/3, Siklós. Vezetőedző: Károly Máté István.

PVSK: Halász Á. 2, Németh A. 7/3, Plézer, BÍRÓ O. 10, HORTI 12. Csere: MICSOVICS 23, Molnár M. 7/3, ANTÓNI 16/12, Mokánszki 7/3, Frank, Ravasz, Harka. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.