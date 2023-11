Az NB I.-es Kozármisleny 18 órakor fogadja a szintén élvonalbeli NEKA alakulatát szerdán a Magyar Kupában, amellyel van némi elszámolnivalója. A második fordulóban néggyel maradtak alul Schefferék Balatonbogláron, így most nemcsak a továbbjutás, de a revans vágya is hajthatja őket. A két együttes egyébként nem teljesít igazán eltérően a bajnokságban, egyetlen ponttal szereztek többet az akadémisták, így igazi ki-ki meccs várható.

– Az biztos, hogy a főként fiatalokból álló ellenfelünk nem egyszerű ellenfél – jelentette ki Halász Bernadett. – Az látszik, hogy meccsről meccsre fejlődnek. Nekünk most is a fegyelem, és a türelem kell majd, hogy a legfontosabb legyen. Nem szabad hagynunk, hogy ránk erőltessék az akaratukat. Reméljük, hogy a szurkolóink ezúttal is sokan kijönnek buzdítani minket, ahogy eddig is. Ezúton is köszönjük nekik az eddigi biztatást és hogy mindig mellettünk állnak!