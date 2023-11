Hatalmas skalpot gyűjtött be a hétvégén az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata azzal, hogy sikerült legyőznie az addig mér veretlen bajnokaspiráns Győr együttesét, azonban nincs idő lazsálni, sőt, egy igencsak erőltetett menet következik.

A baranyai alakulat már szerda reggel útra kelt, a hosszú utazás után, este pedig már egy edzés során megismerkedhetett a csarnokkal. Nem vitás, hogy egy forró katlanban kellene maradandót alkotni, ugyanis az olasz Venezia a bajnokságban és a nemzetközi porondon is hibátlan az idei kiírásban. Már csak ez alapján is kijelenthető, hogy nem a Pécs a közelgő mérkőzés esélyese, de biztosak lehetünk abban, hogy Jovan Gorec lányai nem feltett kézzel lépnek majd parkettre.

Jovan Gorec, az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának vezetőedzője: – Vasárnap egy kemény meccset játszottunk a magyar bajnokságban a Győr ellen, most pedig itt a következő nagy feladat, egy hosszú utazás után fogunk pályára lépni Velencében. Nem lesz könnyű dolgunk, de mindig nagy élmény és öröm számunkra, ha olyan kimagaslóan jó csapatok ellen játszhatunk, mint amilyen a Velence is. Ezek a mérkőzések a fiatal, akadémista játékosaink számára is nagyon fontosak ahhoz, hogy szokják a légkört és fejlődjenek. Bízom benne, hogy a szívünk és az eszünk is helyén lesz, mint ahogy volt a Győr ellen, és tudunk egy jó mérkőzést játszani, tovább tartani ezt a ritmust, amibe a győzelemmel kerültünk, és ezen az úton tudunk tovább menni.

A tréner ugyanazokra a játékosokra számíthat, mint a hétvégi bajnokin. Tehát Laczkó Sára, Nadija Smailbegovic, Matea Tadic, Rátkai Eszter, Weninger Virág, Simon Zsófia, Adenike Olawuyi, Williams Payton, Kiss Angelika és Mérész Beatrix is tettre kész. Nagy hátrány viszont, hogy a lassan gyógyuló Sydney Wallace továbbra sem bevethető.

Matea Tadic, a Pécs kiválósága: – Nagyon jó az összhang a csapatban és ez idővel csak egyre jobb lesz. Voltak olyan nehéz győzelmeink az utóbbi időben, amik még jobban összehoztak bennünket. Ezek a kulcspillanatokban is sokat tudnak nekünk segíteni, és ahogy látjuk is, a jó atmoszféra hozza magával a győzelmeket is. Velencébe is bátran oda kell mennünk, tudjuk, hogy ők játszanak hazai pályán, de itt Pécsen megmutattuk, hogy mi is jók vagyunk és képesek lehetünk arra, hogy levédekezzük őket. Ezzel a felfogással kell odamennünk, tudjuk, hogy erősek, visszatért a kezdő irányítójuk is, aki az előző pécsi mérkőzésen nem lépett ellenünk pályára. Nem igazán van most veszítenivalónk, úgyhogy egy jó meccset kell játszanunk, hasonló mentalitással, mint legutóbb tettük. Ezek a kemény mérkőzések kifizetődőek lesznek számunkra a későbbiekben.

Az összecsapás után sem lehet hátradőlni, ugyanis vasárnap már a Sopron ellen kell bizonyítani idegenben, szerdán pedig a Ragusa Dubrovnik ellen folytatódik a nemzetközi kupaszereplés hazai környezetben.