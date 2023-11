Kisorsolta a Magyar Kupa 5. fordulójának párosításait a labdarúgó-szövetség. A játéknap február 28.-án lesz.

A sorozatban még két baranyai alakulat is érdekelt, azonban nagyon kemény feladat elé állította őket a sors. A másodosztályban remeklő HR-Rent Kozármislenynek egy másik kék-fehér csapattal, az élvonalban a tabella közepén helyezkedő MTK Budapesttel kell szembe néznie. Ráadásul a fővárosi együttes kooperációs szerződésben is áll a baranyaiakkal, így több MTK labdarúgót is láthattak Misleny mezben a szurkolók már az idény folyamán.

A harmadik vonal Dél-nyugati csoportját vezető Szentlőrinc SE-nek is egy osztállyal magasabbról kell ellenfelet fogadnia majd a tavaszi idény első szakaszában, hiszen az NB II. második helyezettje lett a párja.

A Magyar Kupa 5. fordulójának sorolása: HR-Rent Kozármisleny (NB II.)–MTK Budapest (NB I.), Szentlőrinc (NB III.)–Nyíregyháza (NB II.), Mezőörs (Győr I.)–Vasas (NB II.), Tiszakécske (NB II.)–Kisvárda (NB I.), Debreceni VSC (NB I.)–Ferencváros (NB I.), Újpest (NB I.)–Paks (NB I.), Veszprém (NB III.)–Kecskemét (NB I.), Diósgyőr (NB I.)–Zalaegerszeg (NB I.).K. B.