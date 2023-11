Érdemes az elmúlt években a baranyai futballbarátoknak nyomon követnie a korosztályos válogatottak szereplését is, mert rendszeresen feltűnnek bennük olyan tehetségek, akik épp betörnek valamelyik helyi csapatba, vagy ők képviselhetik az együttesek jövőjét. Az NB II.-es idényei során a Szentlőrinc SE-nél is megfordultak ifiválogatottak. Most is ott van a PMFC-nevelésű Miklós Péter, tavaly a Kozármislenyben meghatározó szerephez jutó Kosznovszky Márk is magára húzta a címeres mezt, s a Pécset is folyamatosan képviseli Bachesz Edvin, Vas Bence, Bukovics András, s már jön az eggyel fiatalabb generáció is.

Kilvinger Leventére és Tímár Dávidra figyeltek fel a szövetségi edzők, akik az U15-ös gárdával Tiranában brillírozhattak. A Szabados József vezette együttes Észak-Macedóniát 2–1-re, Albániát 4–0-ra, majd Koszovó ellen 2–0-ra győzött. Kilvinger, a pécsiek hálóőre kapott gól nélkül hozta le az utolsó meccset az UEFA Development Tornán, előtte az MTK és a Győr tehetsége kapott lehetőséget. Tímár sem tétlenkedett, s a harmadik mérkőzésen a szünetben csereként beállva ő állította be a végeredményt, a 90+2. percben szerezve a mieink második gólját.