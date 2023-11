Már két felállásban megmérkőztek egymással Baranya NB III.-as labdarúgói. Egyfelől még az első fordulóban a PTE-PEAC Mohácsra látogatott, majd a Szentlőrinc később Pécsett tette tiszteletét, most vasárnap 13.00-kor pedig a két jobban szereplő gárda is egymásnak feszül. A kilencedik helyen tanyázó mohácsiak látogatnak a veretlen második helyezett piros-feketék otthonába.

A mérkőzés koránt sem lesz egyszerű egyik félnek sem, hiszen épp ezek azok a találkozók, amelyeken a tervek, statisztikák, de még a forma is mehet ki az ablakon. Ott van rögtön a PEAC példája, amely nem szerepel jól, eddig csak tíz pontja van, eggyel több, mint az utolsó Dunaújvárosnak, edzőt is váltott mégis, a Moháccsal és a Lőrinccel is ikszelni tudott. Ráadásul úgy, hogy utóbbinak kettőt is lőtt.

A Lőrincen azért is fontos lesz ez a találkozó, mert vissza szeretne lépni az Iváncsa elé a tabellán, míg a mohácsiak javítanának az Érd elleni vereséget követően, s persze szeretnének ők lenni, akik megszakítják a megyei rivális tizennégy meccsre rúgó remek szériáját.

Közben a PTE-PEAC hatpontos rangadót játszik, hiszen a már említett sereghajtó, a Dunaújváros érkezik hozzá, amely legutóbb a Szentlőrinccel is ikszelni tudott.