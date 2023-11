Fantasztikus sikereket ért el ITF World Tennis Masters Tour legutóbbi állomásán a sokat látott pécsi teniszező, Varga Gábor, aki egyéniben és párosban is maradandót alkotott.

A fővárosban, a Római Teniszakadémián rendezték ezúttal az MT700-as tornát, ahol egyéniben Varga Gábor egészen a fináléig menetelt. A negyeddöntőben német ellenfelét könnyedén legyűrte (6:2, 6:1), az elődöntőben honfitársát, Radai Gábort búcsúztatta nagy csatában, a fináléban viszont a világelső ukrán teniszező, Baidikov Andriy jobbnak bizonyult (2:6, 2:6). Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Varga Gábor az első versenynapon elszenvedett egy kisebb sérülést, ez pedig rányomta a bélyegét a folytatásra. Plusz az egyik játéknapon három meccset játszott zsinórban, s így közel hat órát volt a pályán. Persze ez semmit nem von le az ukrán sportoló érdemeiből.

Párosban összeállt a Pécsi Elektromos SE két kiválósága, így Varga Gábor Gyenis Mátéval az oldalán sziporkázott. A magyar páros túlórázott a negyeddöntőben, de végül sikerrel vette az akadályt, majd az elődöntőben sem volt sok kérdés (6:2, 6:4).

A döntőben egy német és egy osztrák kiválóság érkezett, ráadásul utóbbi még most is aktív hazájában. Továbbá érdemes kiemelni, hogy a 40+-osokat (ebben a kategóriában indult a pécsi kettős) összevonták a 30+-osokkal. Mindenesetre még így is szettlabdája volt az első szettben a magyar duónak, azonban a bravúr ezúttal elmaradt (6:7, 4:6).

– Összességében elégedett vagyok, ez volt a második versenyem, szorgosan gyűjtöm tovább a pontokat. Jelenleg 112. vagyok a ranglistán két próbatétel alapján, de a négy legjobb versenyt számolják egy éven belül, tehát ha ezeket az eredményeket hozni tudom a folytatásban, akkor odaérhetek a huszadik hely környékére. Februárban ismét a fővárosban lépünk majd pályára egy MT700-as tornán Gyenis Mátéval, de addig sem vesztegetjük az időnket.