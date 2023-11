Nagyszerű hetet zárt le a HR-Rent Kozármisleny, hiszen előbb pontot mentett a Gyirmót ellen a labdarúgó NB II.-ben, majd továbbjutott a Magyar Kupában a Kazincbarcika ellen, s végül elhozta mindhárom pontot a BVSC-Zuglótól. Azonban ennek ellenére is volt miért bosszankodnia Aczél Zoltánnak.

– Felemás érzéseim vannak a mérkőzéssel kapcsolatban, fél óráig nagyon jól futballoztunk, elképesztő fölényben voltunk – jelentette ki Aczél Zoltán, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője. – Mi birtokoltuk a labdát, megvolt az a passz sokaság, amit én nagyon szeretek és helyzeteket alakítottunk ki. A tizenegyes mellett volt 2-3 komoly gólszerzési lehetőségünk. Nem szeretem a fáradtságra fogni, de lehetett egy kis fáradtság is, dekoncentráció és már az első félidő vége felé éreztem, hogy a csapat beleült a meccsbe, mert annyira tiszta volt, hogy egy kicsit mást kezdtünk el futballozni. A második félidő gyengére sikerült! Egy győztes meccs után nehéz lenne kritizálni azt a csapatot, amely 27 ponttal áll, amely hetek óta a teljesítőképesség határán teljesít, de a második félidő gyengére sikerült. Volt egy 15-20 perc, amikor a BVSC-nek volt három százszázalékos helyzete, kapussal szemben álltak. Mivel mi az első félidőben jól futballoztunk, de kihagytuk a helyzeteinket, ha ők a mérkőzés ezen szakaszában berúgták volna a nagy helyzeteiket, akkor 3 lehetett volna oda. Ezt nem engedheti meg magának a csapat, akkor sem ha ennyi pontja van, és akkor sem, ha nem ide vártak bennünket, ahol most vagyunk. Sokkal koncentráltabban kell futballozni! A győzelmet azonban nem kell megmagyarázni, ez egy örök szabály. Gratulálok a játékosaimnak, mert elképesztő sorozatban vannak és tényleg jól teljesítenek! A heti 3 meccs után most kapnak 2 nap pihenőt a játékosok, sokat dolgoztak a héten, elfáradtak. Nagyon boldogok vagyunk, gratulálok a játékosoknak, gratulálok a stábnak, de még nem tartunk sehol, amit elértünk azt amíg lehet, ütni kell, és egy pillanatra sem szabad kiengedni!