Jól kezdett Vezsprémben a veretlen listavezető ellen a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I. 11. fordulójában. Sokáig tartották Jerkovicsék az első félidőben a tempót, vezetni is tudtak a két BL-rangadó közt álló vendéglátó ellen. A szünetre is csak három volt a két gárda közt, aztán fordulást követően kinyílt az olló. Ebben az időszakban Marosán György a fiataloknak is már sok lehetőséget biztosított, hogy a legjobbak ellen vésődjenek be igazán a kért utasítások, s csiszolódjanak a képességek.

Telekom Veszprém–Carbonex-Komló 40–24 (16–13)

Férfikézilabda-NB I., 11. forduló. Veszprém Aréna, 1200 néző. Vezette: Haskó, Natkai.

Telekom Veszprém: Biosca – Descat 1, CASADO 4, Ligetvári, Fabregas 3, Remili 4, Gasper Marguc 3. Csere: NAGY B. (kapus), KOSZOROTOV 7, ELÍSSON 4, Sandell 1, MAHÉ 6, A. NILSSON 4, J. Omar 2, Pesmalbek 1, Barna. Edző: Momir Ilics.

KOMLÓ: Granics – Varga Sz. 1, Bogdanics 3, Rotim 1, Melnicsuk 4, Jerkovics 2, Menyhárt 1. Csere: Merkovszki (k), Vekics, Szöllősi 4, Ács 4, Bazsa 2, Tóth G. 1, Begovácz, Kovács D., Bodnár 1. Vezetőedző: Marosán György

Hétméteresek: 1/0, illetve 2/0

Kiállítások: 8, illetve 2 perc.