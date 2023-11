Nagy lépcsőfokot tett meg már azzal a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata, amikor az NB I. B.-ből fellépett az élvonalba, majd akkor is, amikor ott megszerezte első pontjait. Ezt a lenyűgöző teljesítményt pedig a szakma is újra és újra elismeri. Ennek jele az is, hogy a klub egyik játékosa a felnőtt strandkézilabda válogatottba kapott meghívót. Az együttes hálóőre Wichmann Vivien lesz ott az Eb-kvalifikációs tornára való felkészülés jegyében zajló összetartáson november 23-24-én a Strand Land Arénában.

– Meglepődtem amikor megtudtam a hírt, viszont nagyon örülök a lehetőségnek. Várom, hogy kipróbálhassam magam egy új dologban – vallotta a klub közleményében Wichmann.