Nagyszerűen rajtolt idén is az NB I. B. Piros-csoportjában a Panthers, hiszen első hét mérkőzéséből hetet megnyert csak úgy, mint egy évvel korábban, amikor egy hajszállal lecsúszott végül a fináléban a bajnoki címről és a feljutásról a városi rivális ellen.

– Mindenképpen így akartunk kezdeni – válaszolta kérdésünkre Bíró Olivér. – Eddig a gyengébb csapatok jöttek szembe velünk, viszont a decemberi hónap nagyon kemény lesz, hiszen a BKG, MAFC, Vasas hármassal akkor játszunk. A tavalyi és az idei csapat között a legnagyobb különbség, hogy ez egy fiatalabb társaság, aminek van pozitív és negatív oldala is természetesen. Egy-két embernél még benne van a rutintalanság a pakliban, de mindenki szépen dolgozik, és az első fordulók után látszik, hogy eredményes is a munka. Viszont még mindig csak november közepe van, úgyhogy nagyon sokat kell még dolgozni, és a játékunkat lehet tökéletesíteni. A tavalyi elbukott ötödik meccs után mindenkiben az dolgozott, hogy kaptunk még egy lehetőséget. Itt egy új szezon, amiben el kell érnünk a célunkat, ami nem valósult meg az előző évben. Mindenki azért dolgozik, hogy a PVSK ismét az A-csoportban szerepelhessen!

Persze sokszor épp az ilyen kiemelkedő teljesítmény miatt veszíti el a csapat a fókuszt, vagy a kellő motiváltságot a napi munka iránt.

– Nekem nem jelent ez problémát, hosszú évek óta ezt csinálom! Mindig megtalálom a motivációt, illetve Szrecsko mester is nagyon jó abban, hogy felrázza a társaságot, amikor kicsit belealudna a dologba. Az utóbbi egy-két meccsen kicsit talán gyengébb volt a játékunk, itt talán a koncentráció, a motiváció visszább esett, de szerintem ebből most kilábalunk, és újra az első pár fordulóban látott játékot szeretnénk mutatni – árulta el. – Mindenképpen nagyon kell koncentrálni, mert most jön az ellenfeleket tekintve a legnehezebb időszak. Fel kell kötnünk a gatyánkat!

Szombaton 16.45-től az Óbudai Kaszásoknál bizonyíthatja is az együttes, hogy teljesen összeszedett.

– Az utolsó három fordulóban a bajnokságban nyertek, míg a Hepp Kupában szoros végjátékban kaptak ki a Ceglédtől. Egy nagyon kellemetlen ellenfél főleg hazai pályán. Sokat erősödtek tavaly óta. Supola Zoltán személyében igazoltak például egy nagyon rutinos játékost, illetve jó fiatalokat is. Egy tök jó vegyes csapat. Kicsit talán ebben hasonlít a mienkre, hogy a fiatalság és a rutin ötvözete. Nehéz pálya az övék mindenki számára. Nem szabad őket félvállról venni – jelentette ki az ellenfélről.